Gündem

Ali M., Annesi Nura’yı Boğdu!

ali-m-annesi-nura-yi-bogdu

OCAK GÜNÜ YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

Osmaniye’de, 21 yaşındaki Ali M., annesi Nura Zemzem ile bir tartışma sonrası korkunç bir suça karıştı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, gerginliği artırarak fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın ardından Ali M., annesini önce dövdü, ardından boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin sonrasında Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali M. Annesini Dövdü Ve Boğdu

Osmaniye'de 21 yaşındaki Ali M., annesi Nura Zemzem ile girdiği tartışmada önce darp etti, ardından boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu.
Gündem

Çanakkale’de Kaza, 8 Kişi Öldü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir tomruk yüklü kamyonun otobüs ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri yayınlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.