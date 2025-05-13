Ali M., Annesi Nura’yı Boğdu!

OCAK GÜNÜ YAŞANAN KORKUNÇ OLAY

Osmaniye’de, 21 yaşındaki Ali M., annesi Nura Zemzem ile bir tartışma sonrası korkunç bir suça karıştı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, gerginliği artırarak fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın ardından Ali M., annesini önce dövdü, ardından boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin sonrasında Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.