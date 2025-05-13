Ali M. Annesini Dövdü, Boğdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Osmaniye’de 21 yaşındaki Ali M., annesi 40 yaşındaki Nura Zemzem ile tartıştıktan sonra şiddet olayına dönüştürdü. Sabah saatlerinde meydana gelen bu üzücü olayda, Ali M. ile annesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın tırmanmasının ardından Ali M., annesini dövdükten sonra boğma eyleminde bulundu. Olayın yaşandığı sırada çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali M.’yi gözaltına aldı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.