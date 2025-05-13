Ali M. Annesini Dövdü, Boğdu!

KAN DONDURAN OLAY

Osmaniye’de, 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı annesi 40 yaşındaki Nura Zemzem’i dövdükten sonra boğdu. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve Ali M. ile annesi arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte, Ali M. annesini önce dövdü, ardından ise boğma eyleminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.