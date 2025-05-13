Gündem

Ali M. Annesini Dövdü, Boğdu!

ali-m-annesini-dovdu-bogdu

KAN DONDURAN OLAY

Osmaniye’de, 21 yaşındaki Ali M., tartıştığı annesi 40 yaşındaki Nura Zemzem’i dövdükten sonra boğdu. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve Ali M. ile annesi arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte, Ali M. annesini önce dövdü, ardından ise boğma eyleminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale’de 8 Kişi Hayatını Kaybetti!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir tomruk yüklü kamyonun otobüs ve otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ait görüntüler yayınlandı.
Dünya

Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

Ukrayna'nın lideri Zelenski, İstanbul'daki zirvede yalnızca Putin ile görüşeceğini duyurdu. Perşembe günü ise Ankara'da Erdoğan ile toplantı yapacağı belirtildi. Kremlin, görüşmelere dair bilgileri paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.