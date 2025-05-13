Ali M., Annesini DÖVDÜ, Sonra BOĞDU

OSMANİYE’DE KAN DONDURAN OLAY

Osmaniye’de, 21 yaşındaki Ali M. ile 40 yaşındaki annesi Nura Zemzem arasında yaşanan bir tartışma sonucu korkunç bir olay gerçekleşti. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle Ali M. ile annesi arasında tartışma patlak verdi. Bu tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddet eylemine dönüştü.

ALI M. GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın ardından Ali M., annesine şiddet uyguladıktan sonra boğarak hayatına son verdi. Olayın gerçekleştiği sırada çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali M.’yi gözaltına aldı. Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.