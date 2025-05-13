Ali M. Annesini Dövdü Ve Boğdu

OSMANİYE’DE KAN DONDURAN BİR OLAY YAŞANDI

Osmaniye’de, Ali M. (21) tartıştığı annesi Nura Zemzem’i (40) dövdükten sonra boğdu. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve yaşananlar dehşet verdi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan bir tartışma, şiddete dönüştü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Ali M., annesini dövdükten sonra onu boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayı duyan çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali M., polis tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.