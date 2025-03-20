Ali Nuhoğlu 40 Milyonla Yakalandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlar kapsamında soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 kişi “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla araştırılıyor.

POLİS OPERASYONLARI VE FIRARİLERİN DURUMU

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu’nun 40 milyon lira parayla evinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak tanıtan Emrah Bağdatlı’nın yurt dışına kaçtığı belirlendi. Firari Bağdatlı’nın kendi üstüne kaydettirdiği firmalarla yalnızca Medya AŞ üzerinden 2022-2024 döneminde 60’tan fazla ihale kazandığı tespit edildi.

BAĞDATLI’IN KAÇIŞINA DAİR DETAYLAR

Bağdatlı’nın 5 Mart’ta ABD’nin Houston kentine hareket etme planıyla bir bilet satın aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şahsın evinin önünde bekleyen polisleri atlatmak amacıyla telefonunu evde bıraktığı ve 5 Mart günü saat 18.38’de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı’ndan çıktığı belirlendi.

GÖZALTILAR VE FIRARİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firar ettiği öğrenildi. Örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari olan 10 kişiden 7’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.