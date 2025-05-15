Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

Ali Özgentürk, “Hazal”, “At”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Balalayka” ve “Su Da Yanar” gibi önemli yapıtları ile tanınan bir sinema yönetmeni olarak hayatını kaybetti. Özgentürk’ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya üzerinden duyurdu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabında “Abim… Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK’ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu… 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya’nın babasıydı. Başta, Hazal’ın, At’ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca “Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı… Finalinde hayata “sevgi emektir” diye söz bırakan Selvi Boylum’un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi. Çok üzgünüm” sözlerini de ekledi.

ALİ ÖZGENTÜRK’ÜN HAYATI

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sinemaya kamera asistanlığında başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli isimlerin yanında asistanlık yaptı. 1979’da çektiği ilk uzun metrajlı filmi “Hazal” ile dikkatleri üzerine çekerek birçok ödül kazandı. Yönetmenliğinin yanı sıra senarist, yapımcı ve oyuncu olarak da çeşitli projelerde yer aldı ve tiyatroyla da a lifelong ilişki sürdürdü. “Sokak Tiyatrosu” grubuyla tiyatroyu sokağa taşımayı başardı ve 1970’lerde “Ferhat” ve “Yasak” isimli kısa filmleri gerçekleştirdi.

ÖDÜLLERİ VE EDEBİ ÇALIŞMALARI

Ali Özgentürk, Onat Kutlar ve Işıl Özgentürk ile birlikte “At” ve “Bekçi” filmlerini yaptı. Yazar Orhan Kemal’in “Murtaza” eserini sinemaya uyarlayarak “Bekçi” filmine dönüştürdü. “Yusuf ile Züleyha” hikayesinin sinemaya uyarlamasıyla 1977’de “Milliyet Gazetesi Film Hikayesi Ödülü”nü kazandı. Şair Süreyya Berfe ile “Asyalı” adında bir edebiyat dergisi yayımladı. Ayrıca, televizyon kanallarında yaptığı programlar ve özellikle “Bir Yudum İnsan” adlı çalışması ile dikkatleri çekti. Yazıları ve öyküleri de dönemin çeşitli dergi ve gazetelerinde yayınlandı.