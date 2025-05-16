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Ali Rıza Koç Bahçede Ölü Bulundu!

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ALI RIZA KOÇ’UN VEFATI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini üstlenen Ali Rıza Koç, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bahçesinde hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Koç’un vefat haberi, CHP Altındağ İlçe Başkanlığı aracılığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Geçmiş Dönem Altındağ Belediye Başkanımız Sn. Ali Rıza Koç vefat etmiştir. Merhumun cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 10:30’da Altındağ Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Meşeli Köyü’nde defnedilecektir.” denildi.

Koç’un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Eski belediye başkanının vefatı, siyasi camiada derin bir üzüntüyle karşılandı.

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