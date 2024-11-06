Ali Sayan’ın Annesini Öldürme Cezası Belli Oldu

Olayın Detayları

Bağcılar’da, 25 Eylül 2022 tarihinde trajik bir olay gerçekleşti. Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan’ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından, Sayan, annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesti. Bununla kalmayarak, annesinin kafasını çevresindeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı attı.

Duruşma Süreci

Ali Sayan’ın yargılandığı davada karar verildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanığın Savunması

Son sözü sorulan sanık Ali Sayan, “Ben olayı bilerek yapmadım” diye ifade etti. Mahkeme, sanığın bu beyanının ardından kararını açıkladı. Ali Sayan, ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan ise 6 ay hapis cezası verildi.