Ali Şen, Yoğun Bakıma Alındı

ALİ ŞEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. başkanı olan Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, bu üzücü durumu köşe yazısında okuyucularına aktardı. Onat, 86 yaşındaki Şen’in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını belirtti. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu ile ilgili “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” açıklamasında bulundu.

ALİ ŞEN’İN HAYATINDAN KESİTLER

Türk spor dünyasının hatırlanan isimlerinden biri olan Ali Şen, yalnızca Fenerbahçe başkanlığı ile değil, iş hayatı, göç hikâyesi, azim dolu kişiliği ve renkli yaşamıyla da öne çıkıyor. 1939 yılında Yugoslavya’nın dağılmadan önce Kosova’nın Prizren kentinde doğan Şen, Arnavutça ile başlayan eğitimine Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil,” sözleriyle ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etti. Ailesi tüm mal varlıklarını geride bırakarak İstanbul Fatih Saraçhane’de yeni bir hayata başladı.

İŞ HAYATINA ERKEN ADIM

Göç ettikten sonra maddi zorluklar nedeniyle Ali Şen eğitimini yarıda bıraktı. 17 yaşında manavlık yaparak iş hayatına girdi, ancak sipariş sistemi ile yürüttüğü bu işe yalnızca 23 gün dayanabildi. Yaşadığı kırgınlık ve ayrımcılıkla ilgili şöyle belirtti: “Yağmurlu bir gündü ve evlerden sipariş alıyordum. Adamın biri açtı kapıyı ve sinirli bir şekilde, ‘Bana bak ulan! Siz gavurlar buraya geldiniz bizim kadınlara asılıyorsunuz,’ dedi ve beni kovdu.” Bu olay, onun manavlıktan uzaklaşmasına neden oldu.

DERİCİLİĞİN GETİRDİĞİ BAŞARI

Kısa sürede kaynakçılık alanında ustalık kazanan Ali Şen, o yıllardaki sanatsal tutkusuyla da rock and roll şampiyonu oldu. Dans gösterileri sırasında tanıştığı John Smith sayesinde yurt dışında çalışma fırsatı buldu. Danimarka’da çalışarak öne çıkan projeler geliştiren Ali Şen, burada tanıştığı eşi Bente Hanım ile evlendi ve çocukları Adnan ve Metin dünyaya geldi. 1960’ların sonlarında dericilik sektörüne geçerek Türkiye’ye dönen Şen, başarılı bir ihracatçı haline geldi.

SPOR VE GAZETECİLİĞE ADIM ATMAK

Danimarka’da arkadaşlıklar kuran Ali Şen, Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı ve futbol dünyasının önemli isimleriyle röportajlar gerçekleştirdi. Pele ile yaptığı 10 dakikalık görüşmenin 11 gün boyunca yazı dizisi olarak yayımlanması en unutulmaz anılarından biri oldu. Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran’a yaptığı sert eleştiriler sonucu Fenerbahçe yönetimine girmesi sağladı. Basketbol şubesinden sorumlu olmasına rağmen masrafları kendi cebinden karşılaması nedeniyle görevden ayrıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDA İKİ DÖNEM

Ali Şen’in başkanlığındaki ilk dönem 1981 ile 1983 yılları arasında gerçekleşti. 13 Nisan 1981’de, takım kötü bir performans sergilerken başkan seçilen Ali Şen, 1982-83 sezonunda ise Fenerbahçe’nin şampiyon olmasına katkı sağladı. Ancak bir sonraki sezon olağanüstü genel kurula gidildi ve Ali Şen adaylık başvurusu yapmadı. İkinci dönemine ise 1994’te başladı. 1994-95 sezonunun başında Fenerbahçe’nin yine şampiyonluk arayışında olduğu dönemde tek aday olarak seçilmesi ile başkanlığa geldi. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesine girişti ve başarıyla tamamladı. Ali Şen, her iki döneminin sonunda da şampiyonluk sonrası görevi bıraktı.