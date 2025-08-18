Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

ALI ŞEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 31. başkanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, 86 yaşındaki Şen’in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını belirtmiş. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu için “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” demiş.

KİMDİR ALİ ŞEN?

Türk spor camiasının önemli isimlerinden biri olarak tanınan Ali Şen, yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile değil, aynı zamanda iş yaşamı, göç hikâyesi, kararlı duruşu ve renkli yaşam tarzıyla da hafızalara kazınmış. 1939 yılında, Yugoslavya’nın dağılmasından önce Kosova’nın Prizren kentinde doğan Şen, ailesinin en küçük çocuğuydu. Eğitim hayatına Arnavutça başlayan Şen, Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında “Benim vatanım Türkiye.” dediği için ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı ve İstanbul’da yeni bir yaşam kurdu.

ÇALIŞMA HAYATI VE İKONİK ANILAR

Göç sonrası ekonomik zorluklarla karşılaşan Ali Şen, eğitimini yarıda bırakıp manavlık yaparak çalışmaya başladı. Manavlık sürecinde yaşadığı “gavur” tanımlamasıyla ilgili kırgınlığı, hayatı boyunca hatırlayarak, “O gavur lafı bana çok koydu.” ifadesiyle dile getirmiş. Daha sonra kaynakçılık yapmaya yönelerek iş hayatına adım atan Şen, Danimarka’da üst düzey yöneticilik yapma fırsatı yakaladı. Ülkesine döndükten sonra dericilik sektörüne adım atarak hızla mali başarılar elde etti.

SPOR VE GAZETECİLİKTEKİ BAŞARILAR

Danimarka’da edindiği arkadaşlar sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Futbol dünyası figürleriyle yaptığı röportajlarla dikkat çekti. Fenerbahçe başkanlarından Emin Cankurtaran’a yönelttiği sert eleştiriler, onu bir anda Fenerbahçe yönetimine sürükledi. Basketbol şubesinde masrafları cebinden karşıladığı için ayrılmak durumunda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu döneminde verdiği cesur kararlarla tanınan Şen, kısa sürede taraftarların sevgisini kazandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÖNEMLERİ

Ali Şen, 13 Nisan 1981’de Fenerbahçe’nin başkanlığına seçildi. Ancak ilk döneminde takım, altı maçta galibiyet alamadı. İkinci dönemine 1994 yılında seçilerek “Ali Baba” lakabıyla yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesine girdi ve sonuç olarak başarı elde etti. Her iki başkanlık döneminde de “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon!” sloganı kulüp tarihinde önemli bir yer edindi.