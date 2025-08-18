Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 31. Başkanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

KİMSEYİ TANIMIYOR

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, bu üzücü gelişmeyi köşesinde duyurdu. Onat, 86 yaşındaki Şen’in “konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını” belirtti. Ali Şen’in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk spor dünyasında iz bırakan Ali Şen, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla tanınmaz, o aynı zamanda iş hayatı, göç hikâyesi, mücadeleci ruhu ve renkli yaşamı ile de hatırlanan bir isimdir. 1939 yılında Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya gelen Ali Şen, göç ettiği Türkiye’ye ailesiyle birlikte dört gün içinde geldi. İstanbul Fatih Saraçhane’de zor koşullar altında yeni bir hayata adım attı.

ÇALIŞMA HAYATI

Göç ettikten sonra ekonomik zorluklar nedeniyle Ali Şen’in eğitim hayatı yarıda kaldı. 17 yaşında manavlık yaparak iş yaşamına başladı. Kendi girişimciliğiyle sipariş sistemi geliştirmeyi denese de bu iş sadece 23 gün sürdü. Ali Şen, o dönemde yaşadığı “gavur” yakıştırmasına olan kırgınlığını, “O gavur lafı bana çok koydu” sözleriyle aktardı.

DERİCİLİKLE GELEN SERVET

Kısa sürede kaynakçılıkta ustalaşan Şen, Danimarka’da çalışırken geliştirdiği projelerle dikkat çekti. Eşi Bente Hanım ile evlendikten sonra Türkiye’ye döndü ve dericilik sektörüne girdi. Danimarka’daki bağlantılarını Türkiye’de kurduğu işlerle birleştiren Ali Şen, kısa sürede ülkenin önemli deri konfeksiyon ihracatçılarından biri haline geldi.

GAZETECİLİK VE SPOR DÜNYASINA ADIM

Danimarka döneminde tanıştığı gazeteciler sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Futbol dünyasının ünlü isimleriyle röportajlar yaparak dikkat çekti. Ali Şen, genç yaşta girdiği Fenerbahçe yönetiminde basketbol şubesinden sorumlu oldu, ancak tüm masrafları kendi cebinden karşılamak zorunda kalınca görevinden ayrıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI: İLK DÖNEM (1981 – 1983)

Ali Şen, 1981 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçildi. Takım, onun yönetiminde galibiyet alamadı. Ancak 1982-83 sezonunda, taraftarların “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla bütünleşmesi, Fenerbahçe’nin hem lig şampiyonluğunu kazanmasını hem de Türkiye Kupası’nı almasını sağladı. Bir sezon sonra ise olağanüstü genel kurula gidildi ve Ali Şen aday olmadı.

İKİNCİ DÖNEM (1994 – 1998)

1994 yılında yeniden başkanlık için seçilen Ali Şen, “Ali Baba” lakabıyla anılmaya başladı. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile sıkı bir şampiyonluk mücadelesine girişerek başarılı oldu. Ali Şen, bu şampiyonluktan sonra yine görevini bırakma kararı aldı.