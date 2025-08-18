Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

ALI ŞEN YOĞUN BAKIMDA

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. başkanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Onat, 86 yaşındaki Şen’in “konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını” belirtti. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” açıklamasını yaptı.

ALI ŞEN’İN HAYATI

Türk spor camiasında kalıcı izler bırakmış olan Ali Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığının yanı sıra iş hayatı, göç hikâyesi ve mücadeleci yapısıyla da hatırlanıyor. 1939 yılında Yugoslavya’nın Prizren kentinde dünyaya gelen Şen, Arnavutça eğitimi aldıktan sonra Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında verdiği, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” cevabı, ailesinin Türkiye’ye göç etmesine neden oldu. Ailesi İstanbul Fatih Saraçhane’de yeni bir hayata başladı.

İŞ HAYATINA ADIM

Göç sonrası yaşanan ekonomik zorluklar, Ali Şen’in eğitimine devam etmesini engelledi. 17 yaşında manavlık yaparak iş hayatına adım atan Şen, kısa süreli sipariş sistemi geliştirse de sadece 23 gün sürdü. Bu deneyim sırasında yaşadığı, “gavur” ifadesiyle insanları tanıyamadığı bir olay, hayatına etkileyici bir iz bıraktı. O günden itibaren içindeki kırgınlıkla yaşamaya devam etti.

DERİCİLİK SEKTÖRÜNE GEÇİŞ

Zamanla kaynakçılıkta ustalaşan Ali Şen, dericilik sektörüne geçiş yaparak Türkiye’ye döndü. Danimarka’daki bağlantılarını kullanarak ülkenin ilk deri konfeksiyon ihracatçılarından biri haline geldi. Kısa sürede büyük bir servet biriktiren Şen, iş dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

GAZETECİLİK VE FENERBAHÇE’YE ADIM

Danimarka’da edindiği gazeteci dostları ile birlikte Türkiye’ye döndükten sonra Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Futbol dünyasındaki önemli isimlerle röportajlar gerçekleştirdi ve bu dönemde Fenerbahçe’ye sert eleştiriler yöneltti. Başarılı bir kariyere adım atan Şen, basketbol şubesinde görev aldı, ancak maddi sorunlar nedeniyle bu görevden ayrılmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÖNEMLERİ

1981-1983 yılları arasında Fenerbahçe Başkanı olan Şen, kötü bir başlangıç yaptı ama 1982-1983 sezonunda, taraftarlar tarafından benimsenen “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe dönüştü. Fenerbahçe bu dönemde şampiyonluklarla dolu bir dönem yaşadı. İkinci başkanlık dönemi 1994-1998 yılları arasında olan Şen, yine söylentilerle görevine geri döndü ve “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” ifadesinin kalıcı hale gelmesine vesile oldu. Bu dönemde de şampiyonluktan sonra görevini bıraktı.