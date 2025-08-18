Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 31. Başkanı Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, bu üzücü durumu köşesinde duyurdu. Onat, 86 yaşındaki Şen’in “konuşamadığını” ve “kimseyi tanımadığını” belirtti. Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” şeklinde açıklamada bulundu.

ALİ ŞEN’İN HAYATI

Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden olan Ali Şen, sadece Fenerbahçe başkanlığı ile değil, mücadeleci yaşamı ve iş hayatıyla da akıllarda kalmıştır. 1939 yılında, Yugoslavya’nın Prizren kentinde dünyaya gelen Şen, aileinin dört gün içinde Türkiye’ye göç etmesine sebep olan olaylarla dolu bir çocukluk geçirdi. Eğitim hayatına Arnavutça başlayan Şen, Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında verdiği, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” yanıtı, ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçmasına neden oldu. Aile, İstanbul’un Fatih Saraçhane bölgesinde zor koşullar altında yeni bir hayata başladı.

İLK İŞ YAŞAMI VE DERİCİLİK

Göç sonrası ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Ali Şen, 17 yaşında manav olarak iş hayatına adım attı. Kendi geliştirdiği sipariş sisteminin ardından yaşadığı bir olumsuz deneyim, onu manavlığı bırakmaya zorladı. Şen’in “gavur” olarak etiketlenmesi, hayatına damga vuran olaylardan biri oldu. Zamanla kaynakçılığa yönelen Şen, dericilik alanında Türkiye’ye dönüş yaptı ve önemli bağlantılar edinerek kısa sürede ülkenin ilk deri konfeksiyon ihracatçılarından biri haline geldi.

GAZETECİLİK VE SPOR DÜNYASINA GİRİŞİ

Danimarka’daki yıllarında tanıştığı gazetecilik dostları sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başlayan Şen, ünlü futbolcularla röportaj yaparak spor dünyasına adım attı. En unutamadığı anı, Pele ile gerçekleştirdiği görüşme oldu. Fenerbahçe’nin yöneticiliğine adım atarken, basketbol şubesinden sorumlu olarak atanmış, ancak tüm masrafları cebinden karşılaması gerektiği için görevden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki duruşuyla dikkat çekerek “Kendi takımına bile ceza verilmesi gerektiğini” savunmuş, bu tavrı ona taraftarların sevgisini kazandırmıştır.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDAKİ İLK DÖNEMİ

Ali Şen, 13 Nisan 1981 tarihinde Fenerbahçe’nin başkanı seçildiğinde, takımın küme düşme tehlikesi bulunuyordu. Onun döneminde, Fenerbahçe altı maçta üç beraberlik ve üç yenilgi ile galip gelemedi. Ancak 1982-83 sezonunda “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe dönüştü ve Fenerbahçe, hem Türkiye Kupası’nı kazandı hem de lig şampiyonluğunu elde etti. Fakat bir sonraki sezonda olağanüstü genel kurula gidilirken, Ali Şen aday olmaktan vazgeçti.

İKİNCİ DÖNEMİ VE BAŞARILARI

1994 yılında Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk için mücadeleye girmeye başladı. Ali Şen, 18 Aralık 1994’te yapılan seçimli kongrede tek aday olarak yer aldı ve “Ali Baba” lakabıyla başkan seçildi. 1995-96 sezonunda Trabzonspor ile iddialı bir şampiyonluk mücadelesi yaşayan Fenerbahçe, bu mücadeleyi başarıyla tamamladı. Böylece “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı kalıcı bir hale geldi. Sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşanmasına rağmen Şen, görevini bıraktı.