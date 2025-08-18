Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

ALI ŞEN YOĞUN BAKIMDA

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. Başkanı olan Ali Şen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, acı haberi köşe yazısında duyurarak 86 yaşındaki Şen’in “konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını” aktardı. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ALI ŞEN’İN GEÇMİŞİ

Türk spor camiasının önemli isimlerinden biri olarak bilinen Ali Şen, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, iş hayatı, göç hikâyesi, mücadeleci kişiliği ve renkli yaşamıyla da tanınmış bir figür. 1939 yılında Yugoslavya’nın dağılmasından önceki dönemde, Kosova’nın Prizren kentinde doğdu. Eğitim hayatına Arnavutça başladı ve Türkçe ile Sırpça ile devam etti. 17 yaşında, Yugoslavya’da “asker öncesi eğitim” dersi sırasında Tito’ya bağlılık bekleyen Ali Şen, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” diyerek ailesiyle birlikte dört gün içinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Ailesi, İstanbul Fatih Saraçhane’de zor şartlar altında yeni bir hayata adım attı.

İŞ HAYATI VE GİRİŞİMÇİLİK

Göç sonrası ekonomik zorluklar nedeniyle Ali Şen’in eğitim hayatı yarıda kaldı. Henüz 17 yaşındayken manavlık yaparak iş hayatına girdi. Kendi girişimciliğiyle sipariş sistemi geliştirmesine rağmen bu macera yalnızca 23 gün sürdü. Şen, yaşadığı bir olaydan yola çıkarak “gavur” yakıştırmasıyla ilgili duyduğu kırgınlığı şu sözlerle paylaştı: “Manavlığımın 23. gününde adam yakama yapışıp o lafları söyleyince, o gün manavlığı bıraktım.” Ancak kısa sürede kaynakçılıkta usta oldu ve sanatla ilgilenerek rock and roll şampiyonu oldu. Bu dönemde Danimarkalı iş insanı John Smith ile tanıştı ve yurt dışında çalışma fırsatı buldu.

SPORUN İÇİNDE BİR KİŞİLİK

Danimarka yıllarında gazeteci arkadaşları sayesinde Türkiye’ye döndükten sonra Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. Futbol dünyasındaki önemli isimlerle röportajlar gerçekleştiren Ali Şen, Pele ile yaptığı röportajın gazetede 11 gün boyunca yayımlandığını unutmadığını belirtti. Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran’a yönelttiği sert eleştiriler, onu Fenerbahçe yönetimine girmeye yönlendirdi; ancak masrafları cebinden karşılamak zorunda kaldığı için görevinden ayrıldı.

FENERBAHÇE’DEKİ BAŞKANLIĞI

Ali Şen, 13 Nisan 1981’de, altı hafta kala küme düşme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe’nin başkanlığına seçildi. Ancak onun yönetiminde Fenerbahçe altı maçta galibiyet alamadı. 1981-82 sezonunda takım 3. sırada yer aldı; fakat 1982-83 sezonunda taraftarların dillerine pelesenk olan “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe döndü. Fenerbahçe o sezon hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası’nı kazandı. Sonrasında olağanüstü genel kurula gidildi ve Ali Şen başkanlıktan ayrıldı.

İKİNCİ DÖNEMİ

11 yıl aradan sonra, 1994-95 sezonunun yarısında Fenerbahçe şampiyonluktan uzak kalmıştı. Bu dönemde “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sesleri yeniden yükselmeye başladı. Ali Şen, 18 Aralık 1994’te yapılan seçimde tek aday olarak başkanlığa seçildi. 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi vererek başarılı oldu. Ali Şen, başarılarının ardından görevi bırakarak bir kez daha Fenerbahçe başkanlığını tamamladı.