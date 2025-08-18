Ali Şen, yoğun bakıma alındı

ALİ ŞEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. başkanı Ali Şen, sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakımda tedavi ediliyor. Acı haberi Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat köşe yazısında duyurdu. Onat, 86 yaşındaki Şen’in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını bildirdi. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” şeklinde konuştu.

ALİ ŞEN’İN HAYATI

Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ali Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığının yanında iş yaşamı, göç hikâyesi, mücadeleci karakteri ve renkli yaşamıyla pek çok kişinin hafızasında yer etmiştir. Ali Şen, 1939 yılında Yugoslavya’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Babası Hasan Maga, annesi ise Zehra Hanım olan Şen, üç kardeşin en küçüğüydü. Eğitimine Arnavutça başlayarak, Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşındayken verdiği, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” yanıtı sonrası ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Ailesi tüm mal varlıklarını geride bırakıp İstanbul Fatih Saraçhane’de yeni bir hayata başladı.

İLK İŞ YAŞAMI VE GİRİŞİMCİLİK

Göç sonrası mali zorluklar nedeniyle Ali Şen’in eğitim hayatı kesintiye uğradı. Daha 17 yaşında manavlık yapmaya başlayarak iş hayatına adım attı. Kendi girişimciliğiyle geliştirdiği sipariş sistemi kısa sürede son buldu. O dönemde yaşadığı bir olayla “gavur” yakıştırmasının onu nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi: “O gavur lafı bana çok koydu. Asılmanın ne demek olduğunu bilmiyorum, biz hanımefendi derdik.” Manavlık macerası ona zor anlar yaşatmıştı ve o günden sonra bu deneyimi unutamadı.

DANİMARKA’DAN DÖNÜŞ VE DERİCİLİK

Kısa zamanda kaynakçılıkta ustalaşan Ali Şen, aynı zamanda o yıllarda bir rock and roll şampiyonu da oldu. ABD’li John Smith ile bağlantılar kurarak yurt dışında çalışma fırsatları buldu. Danimarka’da üst düzey yöneticilik yaparken, orada tanıştığı eşi Bente Hanım ile hayatını birleştirdi ve iki çocuğu oldu. 1960’ların sonlarında dericilik sektörüne adım atarak Türkiye’ye dönmüş ve bu alanda ülkenin ilk deri konfeksiyon ihracatçılarından biri olmayı başarmıştır.

GAZETECİLİK VE SPORLA TANISMA

Danimarka’da gazete arkadaşları sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Futbol dünyasının önemli isimleriyle röportaj yapma şansı elde etti. Pele ile gerçekleştirdiği röportaj, tarihe geçecek bir anı olarak kaldı ve 11 gün boyunca yazı dizisi olarak yayımlandı. Fenerbahçe yönetimine sert eleştirileriyle dikkat çekti ve basketbol şubesinden sorumlu oldu; ancak tüm masrafları kendi cebinden karşıladığı için görevden ayrılmak zorunda kaldı.

BAŞKANLIK DÖNEMLERİ

Ali Şen, 13 Nisan 1981’de, Fenerbahçe’nin başkanlığını üstlenerek tarihe geçecek bir dönem başlattı. İlk dönemi 1981-1983 arasında yaşandı. Küme düşme tehlikesi içerisindeki takım, onun yönetiminde altı maçta galip gelemedi. Ancak 1982-83 sezonunda, “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı gerçeğe dönüştü. Fenerbahçe, hem lig şampiyonu oldu hem de Türkiye Kupası’nı kazanmayı başardı. İkinci başkanlık dönemi 1994 ile 1998 yılları arasında gerçekleşti. Takımın şampiyonluktan uzak kaldığı dönemde camiadan gelen yönlendirmelerle, yeniden başkanlık görevine seçildi ve ikinci sezonunda şampiyon olarak bu kimliği pekiştirdi.