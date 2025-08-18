Ali Şen Yoğun Bakımda Alındı

ALI ŞEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ali Şen, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31. Başkanı, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, 86 yaşındaki Şen’in durumunu köşe yazısında duyurdu ve “konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını” belirtti. Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında “Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka.” dedi.

ALI ŞEN’İN HAYATI VE MÜCADELESİ

Ali Şen, Türk spor camiasının önemli figürlerinden biridir. Hem Fenerbahçe başkanlığı hem de iş hayatı ile dikkat çeken Şen, 1939 yılında Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Eğitimine Arnavutça başlayıp Türkçe ve Sırpça ile devam etti. 17 yaşında, “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil.” diyerek ailesiyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Ailesi tüm mal varlıklarını geride bırakarak İstanbul’da yeni bir hayata başladı.

İŞ HAYATI VE YETENEKLERİ

Göç sonrası ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim hayatı yarım kalan Şen, genç yaşta manavlık yapmaya başladı. Kendi işini kurma girişimi kısa sürdü; ancak yaşadığı zorlukları unutmadı ve bununla ilgili “O gavur lafı bana çok koydu.” diyerek deneyimlerini paylaştı. Ali Şen, kısa sürede kaynakçılıkta uzmanlaştı ve Danimarka’da iş hayatına atıldı. Orada kazandığı tecrübelerle Türkiye’ye döndü ve dericilik sektöründe başarılı oldu. İhracata yönelerek Türkiye’nin tanınmış deri konfeksiyon ihracatçılarından biri haline geldi.

GAZETECİLİK VE SPORDAKİ YETKİNLİĞİ

Danimarka’da tanıştığı gazeteci arkadaşları sayesinde Türkiye’ye döndüğünde Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Futbol dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdiği röportajlar onun tanınmasına yardımcı oldu. Özellikle Pele ile yaptığı röportajın gazete boyunca yayınlanması büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe’deki yönetim kademesine geçişi, O dönemki eleştirileriyle başladı ve basketbol şubesinden sorumlu olarak görev aldı; ancak tüm masrafları kendisi karşılamak zorunda kalınca görevini bıraktı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÖNEMLERİ

Ali Şen, 1981 yılında Fenerbahçe’nin başkanlığını üstlendi. İlk yılında takımın hiçbir galibiyet elde edememesi dikkat çekerken, 1982-83 sezonunda Fenerbahçe, “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla hem lig şampiyonluğuna hem de Türkiye Kupası’na uzandı. 1994 yılına gelindiğinde, tekrar başkanlık koltuğuna oturan Şen, 1995-96 sezonunda Fenerbahçe’yi, Trabzonspor ile zorlu bir şampiyonluk mücadelesinde zafere ulaştırarak “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” ifadesinin kalıcılığını sağladı. Bu başarılarının ardından yine görevini bıraktı.