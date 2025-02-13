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Spor

Ali Sowe’dan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklama

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ALİ SOWE’DEN GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor’un Gambiyalı futbolcusu Ali Sowe, zorlu bir mücadeleye çıkacak olmalarına rağmen sahada en iyi performansı sergileyip, en olumlu sonucu almak istediklerini aktardı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sowe, Galatasaray mücadelesinin her oyuncunun oynama arzusunu taşıdığı bir karşılaşma olacağını vurguladı.

TAKIMIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sowe, Galatasaray maçını takım olarak büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Rize’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sowe, takım arkadaşlarının her zaman yanındaki desteği hissettiğini söyledi. Bu maçta başarılı olmanın, hem takım için hem de kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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