Alibaba’nın Yapay Zekâ Modeli Ücretsiz Sunuldu

YAPAY ZEKA REKABETİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yapay zeka领域中 rekabet giderek hız kazanıyor. Alibaba ve DeepSeek gibi şirketler, yeni modelleri ile bu yarışta öne çıkmaya çalışıyor. Alibaba, Qwen2.5-Max adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıtarak, DeepSeek’in bu alandaki büyük çıkışına karşılık veriyor. Şirketin açıklamasına göre, bu model; mantıksal akıl yürütme, kod yazma ve metin oluşturma yeteneklerinde mevcut büyük dil modellerine göre önemli derecede geliştirilmiş durumda.

QWEN2.5-MAX’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Qwen2.5-Max, 20 trilyondan fazla token ile eğitilmiş ve SFT ile RLHF teknikleri kullanılarak optimize edilen bir Mixture-of-Experts (MoE) modeli olarak tasarlandı. Alibaba’nın paylaştığı bilgilere göre, bu model, MMLU-Pro, LiveCodeBench, LiveBench ve Arena-Hard gibi çeşitli benchmark testlerinde kendini gösteriyor. Özellikle Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench ve GPQA-Diamond testlerinde, DeepSeek-V3’ten daha iyi performans sergilediği görünmektedir. Bu durum, Qwen2.5-Max’in sektördeki rekabeti artıracağını gösteriyor. Alibaba, Qwen2.5-Max’i Qwen Chat platformunda ve Alibaba Cloud API’si üzerinden erişime sundu. API’yı kullanmak isteyen geliştiriciler, Alibaba Cloud hesabı oluşturarak Model Studio hizmetini aktif hale getirip API anahtarı alabiliyor. OpenAI API’leriyle uyumlu olması, geliştiricilere büyük avantaj sağlıyor ve entegrasyon sürecini kolaylaştırıyor.

DEEPSEEK İLE REKABET YARIŞI

DeepSeek, yapay zeka sektöründe son dönemlerde hızlı bir çıkış göstererek dikkatleri üzerine topladı. Şirketin R1 modeli, OpenAI’ın ChatGPT’sine benzer bir performans sergilerken, daha düşük maliyet ve enerji tüketimi ile öne çıkıyor. Bu durum, ABD ve Çin arasındaki yapay zeka rekabetini daha da kızıştırıyor. Alibaba’nın Qwen2.5-Max modelinin tanıtılması, DeepSeek’in yapay zeka alanındaki önemli ilerleyişine doğrudan bir yanıt olarak değerlendiriliyor. DeepSeek-V3 modeli ile büyük ilgi çeken şirketin karşısında Alibaba’nın güçlü bir rakip olarak çıkması, bu yarışın sadece ABD ve Çin arasında olmadığını da ortaya koyuyor. Yapay zeka alanındaki gelişmeler hızla ilerliyor ve şirketler arası rekabet giderek artıyor. Alibaba, DeepSeek ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin bu rekabette nasıl bir yol izleyeceği ise büyük bir merak konusu.