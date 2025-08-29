Alişan Mourinho’ya Çıktı! Tazminat Haram!

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan, bu gelişmeye büyük bir mutlulukla karşılık verdi. Sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan Alişan, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadesini kullandı. Portekizli teknik adamın 15 milyon euro tazminat alacak olması konuda ayrıca sert eleştiriler getirdi. “Alacağın tazminat haram olsun” diyen Alişan, Mourinho’nun futbol alanındaki katkılarından bahsederek, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah” ifadelerini kullandı.

Alişan, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda da görüşlerini paylaştı. Aykut Kocaman’ın başa geçmesini isteyen ünlü şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Ya da gelecek kim olursa olsun Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı. İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” dedi.

Alişan, Kadıköy’de oynanan Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından Mourinho’ya yönelik istifa çağrısında bulunmuştu. Ünlü isim, sosyal medya hesabında “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Kuyucu olarak, “Trabzon maçından sonra yazmıştım; ‘Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız’ dedim.. O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer.. Eğer biraz adamsan gidersin.. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” şeklindeki açıklamalarıyla Mourinho’nun performansına olan hayal kırıklığını dile getirmişti.