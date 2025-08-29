Alişan, Mourinho’ya sert tepki gösterdi

FENERRBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun son verilmesi büyük bir yankı uyandırdı. Bu duruma ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçeli bir taraftar olarak oldukça sevindi. Alişan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili art arda paylaşım yaparak, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” sözlerini kullandı. Ayrıca, Portekizli hocanın Fenerbahçe’den alacağı 15 milyon euro tazminata da sert bir eleştiride bulundu. “Alacağın tazminat haram olsun” diyen Alişan, Mourinho’nun Fenerbahçe’de futbol adına hiçbir katkı sağlamadığını belirtti ve “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz” ifadelerini kullandı.

ALIŞAN’DAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTEĞİ

Alişan, teknik direktör değişikliği sürecinde Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesini arzuladı. Ünlü sanatçı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim” dedi. Ayrıca, gelecek olan teknik direktörün Fenerbahçe’yi iyi tanıması ve Fenerbahçe ruhunu geri getirebilmesi gerektiğini vurguladı. “Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Alişan, Kadıköy’deki Kayserispor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından Mourinho’ya yönelik tepkisini dile getirmişti. O zaman “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, “Şimdi al tazminatını ve git” diyerek, Mourinho’nun iş yapmadığına ve hakkında yazılanlara göndermede bulundu. Alişan, Mourinho’nun yüksek bütçeli bir takıma teslim edilmesinin ardından onun kibrine yenildiklerini ifade etti ve “Masal bitti bitti. Bu akşam seninle vedalaşma zamanı!” sözleriyle görüşlerini özetledi.