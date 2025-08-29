Alişan Mourinho’ya sert tepki gösterdi!

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİNE SEVİNÇ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiği haberi, ünlü şarkıcı ve fanatik Fenerbahçeli Alişan’ı oldukça mutlu etti. Sosyal medya platformlarında bu gelişmeyle ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan Alişan, Mourinho hakkında “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadelerini kullandı. Portekizli teknik direktörün kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak olmasına ise sert bir tepki gösterdi. “Alacağın tazminat haram olsun” diyen Alişan, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, geçmişi anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan beklentimiz olduğu için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun. Darısı komple değişimlere İnşallah” şeklinde sert sözler sarf etti.

AYKUT KOCAMAN’IN DÖNÜŞÜ

Alişan, gelecekte Fenerbahçe’nin başına geçebilecek isimler arasında Aykut Kocaman’ı öncelikli tercih olarak görmek istediğini belirtti. “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Ya da gelecek kim olursa olsun Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı. İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” dedi.

Alişan, daha önce Kadıköy’de oynanan ve berabere biten Kayserispor maçının ardından sosyal medya üzerinden Mourinho’ya istifa çağrısında bulunmuştu. “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git” ifadelerini kullanmıştı. Alişan, “Eğer biraz adamsan gidersin. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin” diyerek düşüncelerini dile getirmişti.