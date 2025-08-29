Alişan Mourinho’ya Sert Tepki Göstermişti

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SON BULDU

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun görevine son verildiği haberi, futbol dünyasında yankı buldu. Bu duruma Fanatik Fenerbahçeli ünlü şarkıcı Alişan oldukça sevindi. Alişan, konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapmaya başladı. Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadelerini kullanan Alişan, Portekizli teknik adamın 15 milyon euro tazminat alacak olmasına da sert bir şekilde tepki gösterdi. “Alacağın tazminat haram olsun” diyerek düşüncelerini dile getiren Alişan, Mourinho’nun görev süresi boyunca “futbol adına hiçbir şey yapmadığını” belirtti.

ALİŞAN’DAN TEPKİLER VE GÜVENİLEN İSİM ÖNERİSİ

Alişan, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah” sözleriyle anlaşmazlığını net bir biçimde ifade etti. Ayrıca, Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı. Şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak… Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim” dedi ve Fenerbahçe ruhunu anlayan birinin takımın başına geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alişan, Kadıköy’deki kritik Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından sosyal medya üzerinden Mourinho’ya istifası konusunda çağrıda bulunmuştu. O zaman “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe’nin bu sezondaki durumuna dikkat çeken Alişan, “Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git” dedi. Ayrıca böyle bir performansla Mourinho’nun kabiliyetine yönelik de sorgulamalar yaptı.

Alişan, vermiş olduğu tepkilerle Fenerbahçelilerin duygularını da yansıttı ve taraftarın Mourinho’nun görevine son verilmesine yönelik hissettiklerini ortaya koydu.