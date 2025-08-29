Alişan Mourinho’ya tepki gösterdi! Tazminat haram olsun

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SONLANDI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişme, kulübü destekleyen ünlü şarkıcı Alişan’ı oldukça mutlu etti. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili ardı ardına paylaşımlarda bulunan Alişan, Mourinho’nun ayrılışını coşkuyla karşıladı. Alişan, Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Portekizli teknik adamın kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak olmasına karşı da sert eleştirilerde bulundu ve “Alacağın tazminat haram olsun” ifadelerini kullandı. Alişan, Mourinho’nun futbol adına hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran…” ifadeleriyle eleştirdi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÖNERİLERİ

Alişan, takımın yeni teknik direktörü olarak Aykut Kocaman’ın atanmasını da istedi. “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak… Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim,” diyen Alişan, Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracak bir teknik direktör bulunması gerektiğini vurguladı. “İçimizden birisi olmalı… Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Ünlü şarkıcı, daha önce Kadıköy’de Kayserispor ile oynanan ve berabere biten maç sonrası sosyal medya üzerinden Mourinho’ya istifa çağrısında bulunmuştu. “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan…” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Alişan, Mourinho’nun teknik direktörlüğünü sorgulayarak, “Eğer biraz adamsan gidersin.. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” demişti. Bu açıklamalarıyla Mourinho’ya olan tepkisini net bir biçimde ortaya koymuş oldu.