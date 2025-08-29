Alişan Mourinho’ya Yüzde İki Teşekkür Etti!

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİM ZAMANI

Fenerbahçe’de üzerinde uzun zamandır tartışmalara yol açan teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiği bildirildi. Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, bu duruma büyük bir mutlulukla karşılık verdi. Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili bir dizi paylaşımda bulunan Alişan, “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadelerini kullanarak Mourinho’ya olan tepkisini açık bir şekilde dile getirdi.

Alişan, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’den alacağı 15 milyon euro tazminata da sert bir eleştiride bulundu. “Alacağın tazminat haram olsun” diye belirten Alişan, Mourinho’nun göreve geldiği günden beri futbol adına herhangi bir katkı sağlamadığına dikkat çekerek, şu şekilde devam etti: “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz.. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere İnşallah.”

AYKUT KOCAMAN İSTEKLERİ

Alişan, yeni teknik direktör olarak Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesini arzuladığını ifade etti. “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak.. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim.. Ya da gelecek kim olursa olsun, Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı.. İçimizden birisi olmalı.. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur??” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

MOU İSTİFAYA DAVET EDİYOR

Alişan, daha önce Kadıköy’de Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından Mourinho’yu istifaya davet eden bir mesaj yayınlamıştı. O dönem sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek, “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho,” demişti. Alişan, Mourinho’nun görevini bırakmasını istediği mesajında, verilen her kuruşun boşuna gittiğini ve “Eğer biraz adamsan gidersin.. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” ifadelerini ifade etti.