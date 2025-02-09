Alişan ve Buse Umreye Gidiyor

ÖZEL SEVGİLİLER GÜNÜ PLANI

Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını duyurdu. Ünlü sanatçı, “Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak” diye belirtti.

BUSE VAROL’UN HEYECANI

Buse Varol, bu yıl umreye gitmenin ilk deneyimi olacağını vurgulayarak, “Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım” ifadelerini kullandı.