Alkollü Sürücü Kazasında 2 Kişi Öldü

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Konya’nın Çumra ilçesinde, Tahir Ferliarslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, annesi Melehat Ferliarslan (78) ile halası Kamile Öztat (73) yaşamını yitirdi. Kaza, ilçenin Abditolu Mahallesi yakınlarında dün gerçekleşti. Ferliarslan’ın kullandığı 42 CBK 50 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir direğe çarptı. Olay üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal kaza alanına sevk edildi.

ALKOL TESTİ VE GEÇMİŞİ

Sağlık ekipleri, sürücünün annesinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaralanan Tahir Ferliarslan ve halası Kamile Öztat, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamile Öztat, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Yapılan alkol testinde sürücü Tahir Ferliarslan’ın 3.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ferliarslan’ın daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlemi bulunduğu ve ehliyetine 22 Kasım 2036’ya kadar el konulduğu öğrenildi.

JANDARMANIN İŞLEMLERİ VE TUTUKLAMA

Kazanın ardından, Jandarma Trafik Timi tarafından Ferliarslan’ın ehliyetine 5 yıl süreyle el konulması yönünde işlem yapıldı. Bu işlemle, ehliyetine 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması kararlaştırıldı. Tahir Ferliarslan, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mahkemeye sevk edilen Ferliarslan tutuklandı. (DHA)