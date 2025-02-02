Alkollü Sürücüye 93 Bin Lira Ceza

OLAYIN GEÇMİŞİ

İspat Cami Mahallesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle yüksek ses müzik eşliğinde drift yaparak trafiği riske attı. O anları gören çevredekiler durumu cep telefonlarıyla kaydederek, hemen polise bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbarı değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, E.T.U. isimli sürücünün kullandığı 22 ADH 418 plakalı otomobili bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Yapılan kontrollerde E.T.U.’nun alkol seviyesinin 1.63 promil olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Polis, E.T.U.’ya ‘Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi’ ile ‘alkollü, sürücü belgesiz ve yüksek sesle araç kullanmak’ nedeniyle toplamda 93 bin 13 lira idari para cezası uyguladı. E.T.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobili trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Olayın drift yaptığı anlar ise cep telefonları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.