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Spor

Alman Hakem Beşiktaş-Malmö Maçında Görevde

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BEŞİKTAŞ VE MALMÖ MAÇI DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele edecek. Bu önemli maç, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Dördüncü hakem olarak görev alacak olan Sven Jablonski, Almanya Futbol Federasyonu’na bağlı bir hakemdir.

HAKEM KADROSU

Sven Jablonski’nin yardımcı hakemleri Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger olacak. Maçın 4. hakemi ise Tobias Reichel olarak belirlendi. Ayrıca, zorlu karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminde Robert Schröder görev alırken, yardımcı VAR olarak Johann Pfeifer yer alacak.

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