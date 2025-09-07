Almanya, 10 Milyar Euro Yatıracak

Almanya, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından güvenlik ve savunma bütçelerini artırma kararı aldı. Ülke, olası Rusya saldırılarına karşı sivil halkı korumak amacıyla 1 milyon kişilik sığınak planını haziran ayında duyurdu. Afetler, savaşlar ve krizler için hazırlık eylem planı belirginleşti.

10 MİLYAR EURO YATIRIM HEDEFİ

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin afet koruma sistemini geliştirmek üzere 10 milyar euro yatırım yapmayı planladığını ifade etti. Dobrindt, bu bütçenin mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, yeni sığınaklar ve yaklaşık 1,500 afet yardım aracının finansmanı için kullanılacağını söyledi.

UYARI SİSTEMLERİ YENİLENİYOR

Bakan Dobrindt’in verdiği bilgilere göre, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerin uyumlu çalışmasını sağlayacak mobil komuta merkezleri kurulacak. Ülke genelinde çalışmayan veya bulunmayan sirenler etkin hale getirilecek. Ayrıca, mobil erken uyarı sistemleri cep telefonları uygulamalarıyla entegre edilecek ve hızlı çalışabilecek şekilde güncellenecek.

YENİ SIĞINAKLAR İNŞA EDİLECEK

Arama ve kurtarma operasyonları için ağır ekipman alımları planlanırken, Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusuyla ortak kriz tatbikatları düzenlenecek. Eylem planı çerçevesinde yeni sığınaklar kurulacak ve mevcut olanlar genişletilecek.

11 EYLÜL’DE SİRENLER TEST EDİLECEK

Almanya, krizler ve afetlere karşı hazırlık amacıyla her yıl düzenlediği ulusal uyarı günü etkinliğinde, bu yıl 11 Eylül Perşembe günü yerel saatle 11.00’de sirenler bir dakikalık test alarmı için çalacak. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlığını artırmayı hedefliyor. Ulusal uyarı günü sırasında televizyonlar ve radyolar aynı anda uyarı bildirimi yayınlayacak, akıllı telefonlara da bildirim gönderilecek.

SIĞINAK PLANI KAMUOYUNA DUYURULMUŞTU

Halkın kriz anlarında hızlıca doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve uyarı sistemlerinin işleyişini test etmeyi amaçlayan ulusal uyarı günü geçmiş yıllarda bazı aksaklıklar göstermişti. Önceki yıllardaki uygulamalarda, bazı bölgelerde sirenlerin çalışmadığı tespit edilmişti. Haziran ayında, Almanya’nın Rusya’dan gelebilecek tehditler sonrasında 1 milyon kişilik bir sığınak inşa etmeyi planladığı da kamuoyuna yansımıştı. Ülke genelinde, yalnızca batıda bulunan ve yaklaşık 480 bin insana yetecek 579 kamusal sığınak mevcut olduğu öğrenildi.