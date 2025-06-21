Almanya Başbakanı Merz’e SUÇ DUYURUSU

SUÇ DUYURUSU HAZIRLANDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” ifadesini kullanarak Almanya Anayasası’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla suç duyurusuyla karşı karşıya kaldı. Sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu pek çok kişi, yaptıkları ortak açıklamada, “Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası’nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir” dedi. Açıklamada, İsrail’in saldırılarını övmenin Birleşmiş Milletler Şartı’na açıkça aykırı olduğuna dikkat çekildi ve Federal Başsavcı ile Berlin Savcılığı’ndan Federal Şansölye’ye karşı cezai işlem başlatılması talep edildi.

İMZA ATAN İSİMLER

Suç duyurusunu imza atan kişiler arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi önemli isimler yer alıyor.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Friedrich Merz, 7 Haziran 2025’te Kanada’da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında şunları söylemişti: “Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim’de İsrail’de Hamas ile. Tahran’daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya’ya Tahran’dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail’in orada yaptığı kirli iş.”