Almanya Başbakanı Merz’e Suç Duyurusu

SUÇ DUYURUSU VE GEREKÇELERİ

Almanya’nın Başbakanı Friedrich Merz hakkında, “İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” ifadesi nedeniyle, Alman anayasasına aykırı davrandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekilleri dahil birçok kişinin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası’nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir.” dedi. Açıklamada, İsrail’in saldırılarını övmenin BM Şartı’na açıkça karşı olduğu vurgulandı ve Federal Başsavcı ile Berlin Savcılığı’ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.

İMZA ATAN İSİMLER VE GÖRÜŞLER

Suç duyurusuna imza atan isimler arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi çok sayıda kişi bulunuyor. Bu sayede, toplumun farklı kesimlerinden destek elde ediliyor ve meseleye olan duyarlılık artırılıyor.

MERZ’İN İFADELERİ

Friedrich Merz, 7 Haziran 2025 tarihinde Kanada’da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, “Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim’de İsrail’de Hamas ile. Tahran’daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya’ya Tahran’dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail’in orada yaptığı kirli iş.” ifadesinde bulunmuştu. Bu sözler, suç duyurusu için bir temel oluşturuyor.