Almanya Başbakanı Merz Hakkında Suç Duyurusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Hakkında Suç Duyurusu

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş” ifadesini kullandığı için Almanya Anayasası’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla suç duyurusuna maruz kaldı. Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu pek çok kişi ortak bir açıklama yaptı ve “Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası’nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir” dedi. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının BM Şartı’na açıkça aykırı olduğuna dikkat çekildi ve Federal Başsavcı ile Berlin Savcılığı’ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.

İMZA ATAN İSİMLERİN DİKKATİ ÇEKİCİLİĞİ

Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci ve yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi tanınmış isimler bulunuyor. Bu isimlerin, yapılan açıklamanın ciddiyetine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Friedrich Merz, 7 Haziran 2025’te Kanada’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, “Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim’de İsrail’de Hamas ile. Tahran’daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya’ya Tahran’dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail’in orada yaptığı kirli iş” şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler, özellikle uluslararası ilişkiler bağlamında tartışmalara yol açtı ve siyasi arenada yankı buldu.