Almanya’da Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

ALMANYA’DA ARAÇ KALABLIĞA DALDI

Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana gelen olayda bir araç kalabalığın arasına girdi ve bu durum en az 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polisten gelen bilgilere göre, bir araç bir grup insana çarparak yaralılara yol açtı. Olayın yaşandığı alan güvenlik çemberine alındı ve olay yerinde yaralılara müdahale yapıldığı ifade edildi.

YARALILAR HAKKINDA BİLGİ

Yerel medyada çıkan haberlerde, olayda en az 3 kişinin yaralandığı ve şüpheli sürücünün gözaltına alındığı belirtiliyor. Ancak, olayın bir kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.