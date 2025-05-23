Almanya’da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

DEHŞET VERİCİ SALDIRI HAMBURG’DA GERÇEKLEŞTİ

Almanya’nın Hamburg kentindeki ana tren istasyonu, bıçaklı bir saldırının dehşetiyle karşılaştı. Alman medyasındaki haberlere göre, saldırıda toplamda 12 kişi yaralanırken, bunlardan 6’sının durumu ağır.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında, durumu kritik olan 6 kişi hemen çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralananlardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Saldırının sebebine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayın ardından bir kadının gözaltına alındığı bilgisi verildi.