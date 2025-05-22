Almanya’da Bıçaklı Saldırı Olayı

ALMANYA’DA ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Son dönemde şiddet olaylarının zirveye ulaştığı Almanya’da, bu kez başkent Berlin’de bir ilkokula yönelik saldırı gerçekleşti. Spandau ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Weinmeisterhorn İlkokulu’nda bıçaklı bir saldırı düzenledi.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan bu öğrenci, ameliyata alındı. Saldırının ardından, zanlının olay yerinden kaçtığı bilgisi verildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya dair bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı okulda, öğrenci ve velilerin güvenliği için ekstra tedbirler alınmaya devam ediyor.