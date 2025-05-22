almanya-da-ekonomik-durgunluk-bekleniyor

ALMANYA EKONOMİSİNDE DURGUNLAŞMA BEKLENTİSİ

Almanya, Avrupa’nın ekonomik devi olarak dikkat çekiyor ve Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşacağını duyurdu. Bu gerilemenin arkasında ABD gümrük tarifesi politikalarının yer aldığı belirtildi.

ABD GÜMRÜK TARİFESİ ETKİSİ

Bundesbank’ın yayımladığı mayıs ayı raporunda, Alman ekonomisi üzerinde birçok zorluğun hâlâ devam ettiği ifade ediliyor. Raporda, “ABD hükümetinin sıkılaştırılmış gümrük tarifesi politikası, ülke ekonomisine daha fazla yük ekliyor” deniliyor. Bu durum, özellikle zayıf talep ve zor rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalan Alman ihracat sektörünü olumsuz etkiliyor. ABD’nin ticaret politikalarının euro üzerindeki yükselişin de ekonomi üzerinde baskı oluşturmasına neden olduğu aktarılıyor.

Raporda bunun yanı sıra, ABD gümrük vergisi politikalarının Alman sanayisine yılın ikinci çeyreğinde etkili olacağına dikkat çekiliyor. “Bundesbank, ekonominin ikinci çeyrekte durgunlaşmasını bekliyor” şeklinde bir görüş bildiriliyor.

BÜYÜME SORUNLARI VE REKABET

Alman ekonomisi, 2024’ün tamamında önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında gerileme yaşadı. Çin ile artan rekabet ve mevcut yapısal sorunlar, ekonominin yavaşlamasına yol açtı. Hükümet, 24 Nisan’da bu yıl için belirlenen yüzde 0,3 büyüme beklentisini, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ile küresel ticaretteki gerginliklerin etkisi nedeniyle yüzde sıfıra düşürdü.