Almanya’da Enflasyon Oranı Arttı

ALMANYA’DA ENFLASYON ORANI YÜKSELİYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına dair ekim ayı öncü verilerini yayınladı. Buna göre, Almanya’da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 2’ye ulaştı. Bu durum, ülkedeki enflasyon oranının yeniden artış gösterdiğinin belirtisi oldu. Piyasa tahminleri, enflasyonun ekimde yüzde 1,8 olacağı yönündeydi. Aylık bazda ise enflasyon oranı 0,4 artış gösterdi. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde, bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,4 yükseldi. Eylülde AB uyumlu TÜFE, yıllık yüzde 1,8 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7’den 2,9’a çıktı. Geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinin fiyatları ekimde, bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 artarken, enerji ürünlerinde ise yüzde 5,5’lik bir düşüş gözlemlendi.

ECB FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Almanya ve Euro Bölgesi’nde enflasyon son aylarda, piyasa beklentilerini aşan bir şekilde yavaşladı. Yüksek faizler nedeniyle bölgede şirket yatırımlarında azalma ve ekonomik büyüme sorunları ortaya çıkmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Euro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun önümüzdeki aylarda artış göstermesini bekliyor. 17 Ekim’de, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomi için üçüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Bununla birlikte, bankaların kısa vadede ECB’ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine çekti. ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedef seviyesine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı düzeyde tutacaklarını belirtti.

GÜÇLÜ BÜYÜME TAHMİNLERİ

ECB Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını indirmeye devam edeceğini öngörüyor. Faiz indirimleri ve enflasyon oranındaki dalgalanmalar, özellikle yatırımcılar ve ekonomik analistler tarafından dikkatle izleniyor. Bu durum, Almanya ve Euro Bölgesi için ekonomik geleceği şekillendirmede önemli bir etken oluyor.