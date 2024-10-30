Almanya’da Enflasyon Tekrar Yükseldi

ALMANYA’DA ENFLASYON ARTIŞ GÖSTERİYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına dair tüketici ürünleri fiyat artışlarıyla ilgili öncü verileri paylaştı. Eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon oranı, ekimde yüzde 2’ye ulaştı. Böylece, ülkedeki enflasyon oranı bir kez daha yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Piyasa beklentileri, enflasyonun ekimde yüzde 1,8 seviyesine ulaşması yönündeydi. Ülkede enflasyonda aylık bazda 0,4’lük bir artış kaydedildi. AB uyumlu TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,4’lük bir artış gösterdi. Eylülde ise bu oran yıllık yüzde 1,8 olarak kaydedilmişti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ FİYATINDA DÜŞÜŞ

Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,7’den 2,9’a yükseldi. Almanya’da geçen yıl enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynayan gıda ürünleri fiyatları, ekimde bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 artış gösterirken, enerji ürünleri yüzde 5,5 gibi bir düşüş yaşadı. Son aylarda Almanya ve Euro Bölgesi’nde enflasyon, beklentilerin üzerinde bir yavaşlama gösterdi. Yüksek faiz oranları nedeniyle bölgede şirket yatırımlarında bir yavaşlama ve ekonomik büyümede sorunlar gözlemlendi.

ECB FAİZ POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Euro Bölgesi’nde eylülde kaydedilen yüzde 1,7’nin önümüzdeki aylarda artabileceğini öngörüyor. ECB, 17 Ekim’de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiyi desteklemek amacıyla üçüncü kez faiz indirimi yaptı. Üç temel politika faiz oranını 25 baz puan düşüren bankanın, mali piyasalar için kritik öneme sahip olan ve bankaların ECB’ye kısa vadede fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25’a indirdiği belirtildi.

Banka yetkilileri, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını ifade etti. ECB Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı politikasını izlemeyeceklerini belirtirken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme nedeniyle 2025 ortalarına kadar faiz oranlarının düşüş göstermeye devam edeceğini öngörüyor.