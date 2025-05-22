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Almanya’da Okulda Bıçaklı Saldırı

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ALMANYA’DA İLKOKULA SALDIRI

Almanya, son dönemde artan şiddet olayları ile gündemde. Bu sefer başkent Berlin’de bir ilkokul, saldırıya uğradı. Spandau ilçesinde, kimliği belirsiz bir birey Weinmeisterhorn İlkokulu’nda bıçakla saldırı gerçekleştirdi.

ŞİDDETİN SONUCU AĞIR YARALI

Bu korkunç olayda, 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, ameliyata alınmak için hazırlık yapıldı. Saldırgan ise olay sonrası kayıplara karıştı.

POLİS SORUŞTURMAYA BAŞLADI

Polis, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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