Almanya’dan Trump’a AB İle Rest!

AB İLE ABD ARASINDAKİ GÜMRÜK TARTIŞMALARI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’ye yönelik gümrük vergileri konusunda önlem alacağını vurguladı. Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, “ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek” şeklinde bir açıklama yaptı. Almanya’nın Avrupa’nın en büyük ihracat ülkesi olduğunun altını çizen Scholz, çelik ve alüminyum gibi ürünlerde AB’nin Amerikan gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığında, Almanya’nın Avrupa’daki dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağını ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN GÜÇLÜ TEK RED

Scholz, AB’nin kendisini kanıtlama aşamasında olduğunu savunarak, “Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz” dedi. Bu bağlamda, Scholz, Avrupa’nın ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini ve olası bir karşılık verme durumunun önemini vurguladı.