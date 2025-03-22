Almanya’dan Ukrayna’ya Ek Askeri Yardım

AVRUPA UKRAYNA’YA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Avrupa, ABD ile Rusya arasındaki artan yakınlaşmaya karşı Ukrayna’ya yönelik desteğini artırmaya devam ediyor. Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna’ya 3 milyar euro tutarında ek askeri yardım sağlamayı onayladı. Bu ek yardım, bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euro ile Avrupa Barış Tesisi’nden alınan geri ödemeleri de kapsıyor. Onay, Başbakan adayı Friedrich Merz’in muhafazakarlarının sosyal demokratlarla birlikte hükümet kurma görüşmeleri sırasında ortaya atılan borçlanma sınırını kaldırma planlarının Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından geldi.

ALMANYA’DAN FON ONAYI GEÇ KALMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Parlamento komitesinin bu fonların kullanımını onaylaması için çok geç kalınmıştı, ancak Almanya şimdi, Ukrayna’ya destek konusunda Avrupa’nın hızını belirliyor. Ukrayna’nın askeri durumu son birkaç ayda giderek daha da zorlaştı” diye belirtti.

UKRAYNA ORDUSU GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLACAK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev’in savunma kapasitelerini güçlendirecek yardımlara duyduğu minnettarlığı ifade etti. Sybiha, “Alman silahları zaten binlerce Ukraynalı hayatını kurtardı. Şu anki ve gelecek yıllarda daha da fazlasını kurtaracaklar. Güçlü bir Ukrayna ordusu, önümüzdeki yıllarda Ukrayna ve Avrupa için en önemli güvenlik faktörü olacaktır” şeklinde konuştu.