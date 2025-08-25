Dünya

Almanya: İsrail Hava Saldırısını Kınadı

Almanya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne gerçekleştirdiği saldırıya karşı duyduğu kaygıyı dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti, saldırı araştırılmalı” ifadesi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, “Gazetecilerin çalışması Gazze’deki savaşın yıkıcı gerçekliğine dikkat çekmede hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze’de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk” denildi. Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen iki ardışık saldırıda, aralarında 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanının bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50’yi aşkın kişi de yaralanmıştı.

