Almanya Mağlup Oldu: Sane Üzerine Düşünceler

2026 DÜNYA KUPASI NİHAİ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu açılış maçında Slovakya ile Almanya karşı karşıya geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda oynanan mücadele, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Ev sahibi takımın galibiyetini getiren goller, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Slovakya, grupta 3 puanla 2. sırada yer aldı; Almanya ise henüz puan alamadan son sıraya düştü. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg ile karşılaşacak, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

ALMANYA TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından yaptığı basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız” şeklinde konuştu.

LEROY SANE’NİN GİZLİ YÜZÜ

Almanya Milli Takımı’nın yıldızlarından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra aday kadroya dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’yi kadroya almama nedenini ise şu sözlerle açıkladı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var.”

HEDEFİMİ BİLİYORUM

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına yanıt vererek, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı çok seviyorum” dedi. Sane, Nagelsmann ile her zaman iyi bir diyalogları olduğunu belirterek, “Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum” ifadesinde bulundu.