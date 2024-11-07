Almanya Maliye Bakanı Görevden Alındı

ALMANYA’DA KOALİSYON HÜKÜMETİ KRİZİ

Almanya’da haftalardır devam eden siyasi gerilimlerin ardından, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti ciddi bir dağılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alarak bu durumu daha da karmaşık hale getirdi.

LİNDNER’İN GÖREVDEN ALINMASININ NEDENİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Lindner, bütçe sorunlarına çözüm olarak erken seçim önerisi getirmişti. Ancak bu öneri Scholz tarafından reddedilmişti. Lindner’in görevden alınması sonrası FDP’nin koalisyondan ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

FDP’nin koalisyondan ayrılması durumunda, Başbakan Scholz, Sosyal Demokratlarla tek başına ya da ikinci büyük parti olan Yeşillerle birlikte geçici parlamento çoğunluklarına dayalı bir azınlık hükümeti kurmaya devam etme imkanı bulabilir. Bu durum, Almanya’nın siyasi yapısını etkileyebilir.