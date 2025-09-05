Almanya’nın Pişmanlığı: Sane Davet Almadı

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Slovakya ile Almanya, Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda bir araya geldi. Müsabaka, Slovakya’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi takımın galibiyetini sağlayan goller, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec’ten geldi. Bu sonuç sonrası Slovakya, 3 puanla grupta 2. sıraya yükseldi. Almanya ise puansız olarak son basamakta yer buldu. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg’a konuk olacakken, Almanya Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” dedi.

LEROY SANE’YE DAVET YOK

Almanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Leroy Sane, Galatasaray’a kattığı güç nedeniyle aday kadroya dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’yi kadroya almama sebebini şu şekilde açıkladı: “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.”

SANE’DEN YANIT

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına karşılık olarak, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde bir yanıt verdi.