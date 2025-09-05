Almanya’nın Pişmanlığı: Sane Davet Edilmedi

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’ndaki ilk mücadelede Slovakya ile Almanya karşı karşıya geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda oynanan bu çekişmeli müsabaka, Slovakya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec’in golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuç sonrası Slovakya, grupta 3 puanla 2. sırada yer aldı. Almanya ise puansız olarak grup sonuncusu oldu. Slovakya bir sonraki karşılaşmasında Lüksemburg’a konuk olacakken, Almanya evinde Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız,” diyerek takımının performansına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı.

LEROY SANE KADRODA YER ALMADI

Almanya’nın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olmasının ardından Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’nin kadroya alınmama sebebini, “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı, ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum,” sözleriyle açıkladı.

SANE’DEN TEPKİ

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi; çok açık ve dürüsttü. Ondan ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.”