Almanya’nın Pişmanlığı: Sane Kadroda Değildi

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MÜSABAKASI

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk maçında Slovakya ile Almanya bir araya geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda gerçekleşen bu mücadele, Slovakya’nın 2-0’lık zaferiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec kaydetti. Bu sonuçla Slovakya, 3 puanla 2. sırada yer alırken, Almanya puansız olarak grubun son basamağında bulunuyor. Slovakya gelecek maçında Lüksemburg ile karşılaşacak, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı konuk edecek.

ALMANYA TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız” şeklinde ifade etti.

LEWIS SANE’İN KADRODIŞI KALMASI

Almanya Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olan Leroy Sane, Galatasaray’a transferinin ardından aday kadroya davet edilmemişti. Nagelsmann, Sane’yi çağırmama kararını “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor” sözleriyle açıkladı. Sane’nin son maçında gol atıp asist yapmasına rağmen, toparlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Nagelsmann, “Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday” dedi.

SANE’İN YANITINA DİKKAT

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına cevaben, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi; her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum” şeklinde değerlendirme yaptı.