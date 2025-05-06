Almanya’nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

ALMANYA’DA SEÇİM GÜNÜ

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamento bünyesinde gerçekleştirilen ikinci tur oylamada başbakan olarak seçilmiş durumda. İlk tur oylamasında gerekli desteği elde edemeyen Merz, bu nedenle oylamanın ikinci tura kalmasına neden oldu.

BİR İLK YAŞANDI

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa, yeni göreve gelen bir şansölye, ilk turda parlamento desteğini elde edemiyor. Bu durum, Alman siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydediliyor.

GENEL SEÇİM SONRASI GÜÇ BİRLİĞİ

23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçimden sonra, hükümeti oluşturmak için anlaşma sağlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), meclis içerisinde toplamda 628 sandalyeye sahip. Bu güç birliği, hükümetin yürütmesini önemli ölçüde destekliyor.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in başkanlığında yapılan gizli oylamada, Merz, 621 milletvekilinden sadece 310’unun oyunu almayı başardı. Aynı oylamada 307 “hayır” oyu kullanıldı, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy geçersiz sayıldı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Merz, başbakan olabilmek için gereken 316 oya ulaşamadığını öğrenince, Klöckner oturuma ara verdiklerini açıkladı. Oylama sürecinin devam etmesi, Almanya’nın geleceği açısından kritik bir öneme sahip.