Almanya’nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

ALMANYA’DA BAŞBAKAN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Almanya’da seçim günü geldi ve Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda gerçekleştirilen ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk turda yeterli destek bulamamış ve böylece oylama ikinci tura kalmıştı.

İLK TURDA BAŞARISIZLIK

2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa bir şansölye, ilk turda parlamentonun desteğini alamıyor. 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından, hükümeti kurmak için Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) anlaşmaya vardılar. Bu iki parti mecliste toplam 628 sandalyeye sahip.

MERZ İLK TURDA YETERLİ OYU ALAMADI

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in başkanlık ettiği oturumda, yapılan gizli oylamada Merz, oy kullanan 621 milletvekilinden yalnızca 310’unun oyunu aldı. Oylamada 307 “hayır” oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy geçersiz sayıldı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Başbakan olabilmek için gereken 316 oya ulaşamayan Merz’in ilk turda seçilmediği açıklandıktan sonra Meclis Başkanı Klöckner, oturuma ara verdi.